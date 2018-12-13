91 خيلاً في سبعة أشواط تتنافس في السباق الرابع بمضمار العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السباق الرابع للخيول الذي يتألف من 7 أشواط، وتم تخصيص 6 منها للخيول العربية الأصيلة وواحد للمهجنة، كما يشهد الحفل ثلاثة أشواط للمبتدئة، ويشارك في السباق 91 خيلاً وتبلغ مجموع جوائزه المالية 505 آلاف درهم. وينطلق السباق بشوط كأس الوثبة ستاليونز المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 1800متر وبمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «فايرد آب» و«الباهر» و«داسنا دا» وهو خارج ترشيحات الجمهور، فيما يتنافس في الشوط الثاني للمهجنة 15 خيلاً ولمسافة 1800 متر ومن أبرز الخيول المرشحة للفوز بشوط المهجنة «إيجلود» «وبرس روم» و«بالادسنجر»، وتستهل أشواط المبتدئة انطلاقتها في المضمار بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر وبمشاركة 13 خيلاً، ومن أبرزها المهرة «عفراء» و«كينج دوغزال» و«براق»، فيما تتنافس 15 خيلاً في الشوط الرابع «للمبتدئة» لمسافة 1600 متر، وتتقدم الخيول المرشحة «معالي الريف» و«اجود» و«سلال الريف».

ويتوقع أن تكون الإثارة حاضرة في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، ويشارك فيه 15 خيلاً من أبرزها «فهد» الفائز بالسباق السابق ولديه القدرة على تكرار المشهد لنفس المسافة، بجانب «جاب يجود» و«غزوان الخالدية».

وتم تخصيص الشوط السادس «الرئيسي» لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» وتشارك فيه 7 خيول «فقط» ويأتي في المقدمة الجواد «مكرم» الذي يسعى إلى استعادة أمجاده مرة أخرى بعد فوزه أربع مرات من إجمالي 8 مشاركات، وتنافسه المهرة «غزايل» صاحبة التصنيف الأعلى بين الخيول بجانب «أشرف».

وسيكون مسك ختام الحفل بالشوط السابع للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً ويصعب التكهن بالفائز منها لتقارب المستوى، ومن أبرز الخيول المرشحة لخطف الفوز «ليوا» و«إلسا دي بيبال» و«هوت ساكي».