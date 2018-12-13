شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أول لريفربليت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض ريفر بليت الأرجنتيني، بطل كوبا ليبرتادوريس، أمس الأربعاء تدريبه الأول في العين استعداداً لبدء مشواره في مونديال الأندية.
وأكمل فريق «المليونيرات»، الذي توج بلقبه الرابع في كوبا ليبرتادوريس بالفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز (3-1) في إياب النهائي الذي أقيم على ملعب (سانتياجو برنابيو) يوم الأحد الماضي، أكمل مرانه الأول بمدينة العين، وذلك بعد أن وصل مساء الاثنين إلى الإمارات.
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