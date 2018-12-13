.. وشرطة أبوظبي تشارك في الحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك شرطة أبوظبي في أطول ماراثون في العالم «ألترا ماراثون المرموم»، والذي ينظّمه مجلس دبي الرياضي بمنطقة محمية المرموم ويمتد لمسافة 270 كيلومتراً.

وأعلن الرائد حمد حسين الكثيري، من إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، استعداده للمشاركة بالسباق، بعد نجاحه في المشاركة بسباق مشابه في النمسا لمسافة 65 كيلومتراً وفي المملكة المتحدة لمسافة 86 كيلومتراً، وتحقيقه نتائج متميزة في السباقين.

وأثنى الكثيري على الرعاية والدعم من القيادة الشرطية والتي تحفزه دوماً على المشاركة بالبطولات الرياضية، موضحاً أنه واصل تمريناته، وسيعمل جاهداً للاستفادة من تجاربه السابقة في إعداد خطط للسباق الحالي، مؤكداً تفاؤله بتحقيق نتيجة متميزة في هذا السباق.