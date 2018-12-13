شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليار حسنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي



كان مؤتمر اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الذي تم فيه تجديد رعاية مجموعة «الحبتور» لنسخة نيويورك للمرة الرابعة، محطة مهمة لاستدراك قصة نجاح هذا الحدث الخيري الكبير، الذي سيبلغ دورته الخامسة عشرة في 2019، كما كانت المناسبة فرصة ثمينة لكشف بعض الأرقام والمعلومات التي تتجاوز في مدلولاتها الهامش الضيق للرياضة، لا سيما وأنها كنشاط تستهلكنا وتستنزفنا دوماً في حسابات الفوز والخسارة، وما وراءهما؛ الأمر الذي يجعلنا طوعاً أو كرهاً نأخذ منها أسوأ ما فيها!

الرياضة من زاوية هذا المشروع الخيري العظيم، الذي يقوم في ظاهره على سباق يبدأ وينتهي في ساعات معدودة، تأخذك إلى عالم آخر، فيه من المثالية والقيم النبيلة ما يأسرك ويُسعدك، والأهم يشعرك بإنسانيتك التي ربما تسرقها منك أعباء الحياة وهمومها، فهو أقرب ما يكون إلى «صدقة جارية»، على روح فقيد الأمة وزعيمها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولم يكن اختيار المكان والزمان والغرض صدفة، فالمكان في المدينة التي تلقى في أحد مستشفياتها العلاج من مرض الكلى، والزمان الذي انطلقت فيه الدورة الأولى كان تزامناً مع الذكرى السنوية لوفاته، والغرض إحياء ذكراه وصنع رافد جديد لمكارمه وأياديه البيضاء، التي امتدت بالخير والدعم والمساعدة إلى المحتاجين والمرضى والمعوزين في أقاصي الأرض ومغاربها.

ولا عجب ولا غرابة مع هذه الحيثيات الموضوعية والإنسانية والعميقة، أن تكون هذه الفكرة العبقرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهذا الارتباط وثيق والرسالة موصولة، والفضل منسوب إلى أهله.

فيما يخص القصة، استعرض الفريق الركن محمد هلال الكعبي دراما مشوقة جداً لمن يسمعها، فالسباق بدأ بإقبال خجول جداً؛ حيث لم يزد عدد المشاركين على 800 متسابق في دورته الأولى، كما كانت إدارة حديقة «سنترال بارك»، والشركة المنظمة، والحكومة المحلية لنيويورك، والطرف الأمريكي بوجه عام، كان خائفاً مرتاباً ومتحفظاً جداً في توفير التسهيلات والخدمات والضمانات التي يتطلبها التنظيم، وكان له عذره إذا أخذنا في بالنا الصورة النمطية التي تم تكريسها عن العرب والمسلمين «بالكذب والزور»؛ أضف إلى ذلك المعنى العام الذي تكرسه مقولة: الإنسان عدو ما يجهل؛ ذلك أن نهاية القصة الدرامية أصبحت حقيقة مذهلة بكل ما للكلمة من معنى.

فالسباق أصبح الآن بمشاركة حوالي 40 ألف متسابق، وكل الجهات الأمريكية أصبحت تتسابق لتوفير كل التسهيلات والخدمات، وفوق ذلك تُبادر إلى تقديم الشكر وشهادات التكريم والتقدير لراعي السباق، واللجنة المنظمة، ابتداء من عمدة نيويورك، مروراً بمؤسسة هيلثي كيدني، التي يذهب لها ريع السباق سنوياً، وشركة «رودرنر» التي تتولى التنظيم، وانتهاء بالكونجرس الأمريكي الذي حرر شهادة يُعرب فيها عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات.

أما فيما يخص الأرقام فكان كافياً جداً، أن تذكر مؤسسة هيلثي كيدني تجاوز حجم التبرعات 170 مليون دولار، بعد انتهاء الدورة ال14 العام الماضي، وهو رقم أعلنته في إطار الشفافية المالية لمواردها وعائداتها، وهي في الحقيقة 170 مليار «حسنة»، إذا اعتبرنا الحسنة بعشرة أمثالها في هذا السبيل الخيري.

أخيراً.. لنسأل أنفسنا: هل هناك حدث رياضي من شأنه أن يُحقق كل هذا النجاح «رياضياً»، والترويجي «دعائياً» والإنساني «خيرياً»؟



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