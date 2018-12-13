شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات منطقية في دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الرابع من دوري كرة اليد عن انتصارات منطقية لأصحاب الخبرة في دوري الأقوياء، ففاز الشارقة على بني ياس 38-19 والنصر على الظفرة 32-22 وشباب الأهلي على الوحدة 34-21 والوصل على العين 24-21، وبنهاية مباريات الأسبوع الرابع يصبح شباب الأهلي في الصدارة برصيد 12 نقطة والشارقة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والوصل والنصر في المركزين الثالث والرابع برصيد 9 نقاط لكل منهما، والعين في المركز الخامس برصيد 8 نقاط والجزيرة سادساً برصيد 5 نقاط وبني ياس سابعاً برصيد 4 نقاط والظفرة ثامناً برصيد 4 نقاط والوحدة تاسعاً برصيد 3 نقاط.
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