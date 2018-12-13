الامارات | شباب الأهلي يقسو على الوحدة ويبتعد بصدارة أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقسو على الوحدة ويبتعد بصدارة أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا فريق رجال شباب الأهلي على ضيفه الوحدة، عقب الفوز العريض الذي حققه بفارق 13 هدفاً وبنتيجة 34-21 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب في بطولة دوري أقوياء كرة اليد، التي سجلت أيضاً عودة الشارقة من صالة بني ياس بانتصار مستحق 38-19، وفوز الوصل على مضيفه العين 24-21، والنصر على ضيفه الظفرة 32-22.

وعزز شباب الأهلي صدارته للترتيب العام برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الشارقة.

من جانب آخر قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أمس، الموافقة على مشاركة رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، والأمين العام نبيل عاشور، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، المقررة إقامتها خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس المقبلين.