الامارات | معسكر خليجي للشارقة استعداداً لإياب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر خليجي للشارقة استعداداً لإياب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، عبدالعزيز محمد، أن الفريق سيخوض معسكر إعداد خارجي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي عقب انتهاء مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، وذلك للاستفادة من فترة توقف الدوري خلال مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من نوفمبر المقبلين.

وقال عبدالعزيز محمد لـ«الإمارات اليوم»: «كل التركيز حالياً على مباراة الفريق أمام فريق الإمارات، وبالتأكيد سيكون هناك معسكر خارجي لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة، سواء على صعيد الدوري أو كأس رئيس الدولة».

وأشار عبدالعزيز الى أن الفريق يخوض مباراته أمام الإمارات بروح معنوية عالية للاعبين، خصوصاً في أعقاب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على الجزيرة وحصده بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة».

ويتصدر الشارقة حالياً ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 28 نقطة.