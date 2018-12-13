الامارات | شيوتاني سادس لاعب في العالم يسجل في المونديال مع فريقين

شكرا لقرائتكم خبر عن شيوتاني سادس لاعب في العالم يسجل في المونديال مع فريقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيوتاني (يسار) تألق مع العين أمام ويلغنتون. رويترز

أصبح لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، سادس لاعب في العالم يسجل بكأس العالم للأندية لكرة القدم مع فريقين مختلفين، بعد أن أحرز هدف تقليص الفارق لفريقه في شباك فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي، مساء أمس، في افتتاح مشوار الفريقين بالنسخة الـ15، بينما كان قد سجل من قبل هدفين مع فريقه السابق سان فريتشي هيروشيما الياباني، في نسخة 2015 التي أقيمت باليابان.

وانضم شيوتاني إلى قائمة مصغرة من اللاعبين، يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل (ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي)، والبرازيلي رونالدينو (برشلونة الإسباني، وأتلتيكو مينيرو البرازيلي)، والترينيدادى دوايت يورك (مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسيدني الأسترالي)، والأرجنتيني نيري كاردوسو (بوكا جونيورز الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي).