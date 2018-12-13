الامارات | تدريبات المنتخب على ملعب ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات المنتخب على ملعب ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيجري تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا في دبي، وذلك خلال معسكره المرتقب السبت المقبل، في المحطة الأخيرة لإعداده لكأس آسيا المقررة في الإمارات اعتباراً من الشهر المقبل، علماً بأن الأبيض كان قد أجرى تدريباته خلال معسكره الأخير خلال الفترة من السادس حتى 20 من الشهر الماضي على ملعب ند الشبا، حيث خاض المنتخب مباراتين وديتين خلال المعسكر السابق أمام منتخبي بوليفيا واليمن.

ويعاني المنتخب غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزهم لاعب الهلال السعودي عمر عبدالرحمن الذي سيغيب عن الأبيض في كأس آسيا بسبب العملية الجراحية التي خضع لها بعد إصابته بالرباط الصليبي.