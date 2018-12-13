الامارات | مفاجآت في نتائج الزوجي ببطولة الحبتور لتنس السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في نتائج الزوجي ببطولة الحبتور لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة الحبتور الدولية الـ21 لتنس السيدات، تأهل أفضل المصنفات الى الدور التالي، كما تأهلت اللاعبات خارج تصنيف نادي الـ100، مثل الرومانية كريستيا، لكن البطولة لم تخل من المفاجآت، خصوصاً على صعيد الزوجي، حيث خرج الزوجي المصنف الأول والثاني والرابع على البطولة، فقد نجح الزوجي الذي يضم كلاً من البيلاروسية اولجا وزميلتها مانيلا كاندي من لوكسمبورغ وبجمعوتين مقابل مجموعة على الزوجي الأول الذي يضم كلاً من السويسرية فيكتوريا وزميلتها ياره تورمو.

وخسر الزوجي المصنف الثاني على البطولة الذي يضم الألمانية مونا بارثيل وزميلتها الجورجية كاليشيكوفا أمام الزوجي الذي يضم المجرية جاني ريكا والسويدية كوميلا ليستر، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة (6/‏3) و(4/‏6) وفي كسر التعادل (10-5).

أما الزوجي المصنف رابعاً والذي يضم البرازيلية لورا بيجوسي وزميلتها البلغارية مارفنا زانفسك، فقد خرج على يد زوجي مغمور ضم التشيكية ريناتا فوركوفا وزميلتها السلوفينية تمارا زيدانسك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.