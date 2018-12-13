الامارات | سباق البوانيش ينطلق اليوم في جزيرة الحديريات

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق البوانيش ينطلق اليوم في جزيرة الحديريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام اليوم سباق الحديريات للبوانيش الشراعية الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت للمرة الأولى في جزيرة الحديريرات.

ويتميز السباق بمميزات عدة، أبرزها تغيير خط النهاية، بحيث يكون مقره جزيرة الحديريات نفسها، على أن تكون الانطلاقة من منطقة البطين بقلب العاصمة أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يغير فيها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية مقر تتويج الفائزين في السباقات التي تقام داخل نطاق المدينة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أحمد ثاني مرشد الرميثي، في تصريحات صحافية، أن سباقات البوانيش مهمة للغاية لأهل التراث، وهي اللبنة الأولى التي يقوم عليها أساس البحار، مشيراً إلى أن النادي يولي اهتماماً بالغاً بهذه السباقات.