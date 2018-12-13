الامارات | عمرو صدقي: البحر الأحمر «غير مستغَل» رياضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صدقي: البحر الأحمر «غير مستغَل» رياضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدوره، قال رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، الدكتور عمرو صدقي، إن الدول العربية تمتلك الكثير من المعالم السياحية غير المستغلة بشكل صحيح في السياحة الرياضية.

وأوضح: «على سبيل المثال، يعتبر البحر الأحمر كنزاً للرياضات البحرية في مصر، حيث يمكن أن تكون هناك طفرة هائلة في حالة تنظيم مسابقات دولية لصيد الأسماك والغطس، والتزلج، إضافة إلى سباقات الزعانف، وسباحة المسافات الطويلة، ومن الضروري استغلال ما تتمتع به منطقة البحر الأحمر في تشييد حلبات لسباقات السرعة، مثل (الفورمولا 1)، التي تجتذب قطاعات عريضة من الجماهير، وعشاق سباقات السيارات، ولها تأثير هائل في السياحة عموماً، والرياضية بشكل خاص».