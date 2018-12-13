الامارات | دخول مجاني لجمهور «بولو الشاطئ دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن دخول مجاني لجمهور «بولو الشاطئ دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «بولو الشاطئ دبي»، أن جمهور النسخة التاسعة التي تحمل اسم «كأس تونينو لامبورغيني ريزيدانس» مدعوٌّ للدخول مجاناً إلى الحدث الذي ينطلق اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويستضيفه نادي «سكاي دايف دبي» حتى مساء غدٍ، وينافس في لقبه أربعة من نخبة الفرق العالمية، ويشهد وللمرة الأولى في تاريخ البطولة ظهور العنصر النسائي، ممثلاً بمشاركة الدكتورة السويسرية سابين شافيرد التي ستدافع عن ألوان فريق «لينديت لينورد».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مجلس دبي الرياضي، وحضره مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي سارة الصايغ، والمدير الإداري لشركة ماميمو ومؤسس بطولة بولو الشاطئ دبي سام كاتيلا، ومدير تنظيم الفعاليات والبطولات في شركة ماميمو، غابي نوسر، وممثلون عن الشركات الراعية والفرق المشاركة.

وأشارت سارة الصايغ في كلمتها بالمؤتمر إلى الشراكة الناجحة بين مجلس دبي الرياضي وبطولة بولو الشاطئ دبي، وقالت: «لطالما اقترنت هذه الرياضة المتميزة بالملوك، وهي تمارس منذ 2500 عام، ونحن فخورون بانطلاق النسخة الشاطئية لرياضة البولو من رمال دبي، ومنها إلى العالم بفضل رؤية مؤسسيها غابي وسام كاتيلا، حيث عملوا على وضع حجر الأساس في إطلاق النسخة الأولى لبطولة بولو الشاطئ دبي منذ عام 2004، حيث زادت شعبية هذه الرياضة ومكانتها بين جمهور عريض من المحبين».

وقالت مدير تنظيم الفعاليات والبطولات في شركة ماميمو، غابي نوسر، إنه «في إطار احتفالية الدولة بعام زايد، قررت اللجنة المنظمة العليا دخول الجمهور مجاناً إلى منطقة شمس العامة، والتمتع بأجواء البطولة، شريطة التسجيل مسبقاً عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.800tickets.com للحصول على التذاكر».