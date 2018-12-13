الامارات | «بالمز الرياضية» ترعى بطل الجوجيتسو عمر الفضلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بالمز الرياضية» ترعى بطل الجوجيتسو عمر الفضلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت شركة بالمز الرياضية، الشريك الاستراتيجي لاتحاد الجوجيتسو، عقد رعاية لبطل المنتخب الوطني الشاب عمر الفضلي، الفائز بذهبية بطولة العالم التي أقيمت بمدينة ماليمو السويدية في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الماضي.

ويشمل العقد رعاية الفضلي لمدة عام قابل للتجديد من النواحي كافة المادية والفنية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بفندق الريدز كارلتون بأبوظبي بحضور مدير عام شركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، واللاعب عمر الفضلي وممثلي اتحاد الجوجيتسو.

ووقع الاختيار على اللاعب الفضلي نظراً لإنجازاته على المستويين المحلي والدولي، وانضباطه الشديد خلال التدريبات والمنافسات التي يخوضها في البطولات كافة.