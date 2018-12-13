شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد 1.5 مليون دولار لضم «بونجاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مسؤولو النادى الأهلى مليونا ونصف المليون دولار كمبلغ مبدئى لضم المهاجم الجزائرى بغداد بونجاح، لاعب السد القطرى، فى إطار الخطة الموضوعة للتعاقد مع لاعبين سوبر، لترميم بناء الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ودخلت لجنة التعاقدات فى مفاوضات جادة مع اللاعب ووكيله لحسم انتقاله للقلعة الحمراء ولاسيما فى ظل ترحيب بونجاح بارتداء الفانلة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ويعتبر المهاجم الجزائرى محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها الزمالك، ولذلك يسعى الأهلى لحسم الصفقة بشكل رسمى.

من جهة أخرى، تعهد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لأعضاء مجلس الإدارة بأنه لن يتعاقد سوى مع مدير فنى عالمى ليقود سفينة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. ورفض «الخطيب»، خلال الاجتماعات التى عقدها مع الأعضاء، الإفصاح عن السير الذاتية التى يقوم بفحصها من أجل اختيار أفضلها، لرغبته وضع السرية والكتمان على الصفقة حتى إتمامها لتكون مفاجآة للجميع، ولتوفير المزيد من الهدوء للجهاز الفنى الحالى واللاعبين الذين سيخوضون غمار مباريات مهمة سواء فى البطولة الأفريقية أو فى بطولة الدورى.

وشدد على أن ما سيحكمه فى اختياره للمدرب الجديد هو السيرة الذاتية القوية، وأن يكون صاحب شخصية، وأن يكون قد حقق العديد من البطولات فى الأندية التى تولى قيادتها، مشدداً على أنه من ضمن الشروط أيضاً أن يكون عمل فى البلدان الأفريقية، ولكن قد يتم التغاضى عن ذلك الشرط، إذا تفوقت إحدى السير الذاتية عن مثيلتها بفارق كبير.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «الخطيب» يعكف بمفرده على دراسة أربع سير ذاتية للمديرين فنيين من مدارس مختلفة: ألمانية، وبرازيلية، وإسبانية، وإنجليزية، وأنه يقوم بدراسة تلك السير من أجل الوقوف على الاختيار النهائى الصحيح، الذى يقود الفريق نحو تحقيق الفوز بجميع البطولات المقبلة. وأشار «الخطيب»، خلال اجتماعه الأخير بمجلس الإدارة، إلى أنه سيترك الحرية كاملة للمدير الفنى فى تشكيل جهازه الفنى والطبى والإدارى، كما يشاء، دون التدخل مطلقاً فى تشكيل جهازه، حتى تتم محاسبته على النتيجة فى نهاية الموسم. كان الأهلى قد أعلن أنه صرف النظر عن المدير الفنى الإنجليزى ستيف بروس، وأنه لا صحة لما تردد أنه تم التعاقد معه. وشدد مسؤولو الأهلى على أن «بروس» كان قد عرض على الأهلى عن طريق أحد الوكلاء، وبمناقشة سيرته الذاتية، تم رفض التعاقد معه قطعياً، لأنه لا يلبى طموحات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. ونفى مسؤولو الأهلى أيضاً ما تردد خلال الساعات الأخيرة المنقضية عن أن مجلس الإدارة استقر على إسناد مهمة المدير الفنى لمحمد يوسف حتى نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، يؤدى الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى مرانه الرئيسى عند السادسة مساء اليوم، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة بطل إثيوبيا المقررة غداً الجمعة.

فيما يخضع مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق، لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لحسم مشاركته من عدمها فى اللقاء. كان اللاعب قد تعرض لإصابة بالإجهاد فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع الفريق فى التدريبات.