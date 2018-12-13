شكرا لقرائتكم انتصار شرفى لفالنسيا ويونج بويز على مانشستر يونايتد ويوفنتوس.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فالنسيا الإسباني على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة بدورى أبطال أوروبا.

سجل هدف الخفافيش الأول كارلوس سولير فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية زاحفة، فشل سيرجيو روميرو حارس مانشستر يونايتد فى التصدى لها، وأضاف فيل جونز مدافع اليونايتد الهدف الثانى فى مرماه بالدقيقة 47، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد هدف اليونايتد الوحيد قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفى نفس المجموعة خسر يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه يانج بويز السويسرى بهدفين مقابل هدف.

وبذلك احتل يوفنتوس الصدارة برصيد 12 نقطة، ومانشستر يونايتد ثانيا برصيد 10 نقاط ليتاهلا لدور الـ16، بينما فالنسيا ثالثا برصيد 8 نقاط ويلعب فى دور الـ32 لليوروباليج، وأخيرا يانج بويز برصيد 4 نقاط.



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