شكرا لقرائتكم السيتى يفوز على هوفنهايم.. وليون يخطف البطاقة الأخيرة لدور الـ16.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز مانشستر سيتى على ضيفه هوفنهايم الألمانى بهدفين مقابل هدف فى المواجهة التى أقيمت على ملعب "الإتحاد" فى ختام دور المجموعات للمجموعة السادسة من دورى أبطال أوروبا.

تقدم أولا لهوفنهايم، المهاجم الكرواتى كراماريتش من ركلة جزاء فى الدقيقة 16، قبل أن يتعادل ليروى سانى للسيتى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد سانى ليسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 61.

وفى المباراة الأخرى التى ستحسم البطاقة الثانية فى المجموعة، تأهل أولمبيك ليون الفرنسى لدور الـ16 بعد أن حقق تعادلا بطعم الفوز أمام مضيفه شاختار الأوكرانى بهدف لكلا منهما، حيث تقدم أول جونيور مورايس لشاختار فى الدقيقة 22، قبل أن يتعادل نبيل فقير لليون فى الدقيقة 65.

وبذلك انهى السيتى مباريات المجموعة فى الصدارة برصيد 13 نقطة، وليون ثانيا برصيد 8 نقاط، وشاختار فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتأهل للعب فى دور الـ32 للدورى الأوروبى، وهوفنهايم فى المؤخرة برصيد 3 نقاط.



الاحتفال بهدف كراماريتش

ستيرلينج وسانى

هدف سانى