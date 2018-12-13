شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفراد ”الخليج 365” بمستندات تزوير ناشئ المقاولون.. خبراء الكرة يتحدثون عن الأثار الجانبية لوقائع التلاعب فى أعمار اللاعبين.. الشيشينى: تؤثر على الكرة بدرجة قليلة.. محمود صالح: يتم بشكل قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة تسجيل الناشئ إبراهيم فتح الله سعد بصفوف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب تحت 13 سنة باسم وشهادة ميلاد شقيقه الأصغر، بحسب المستندات التي تقدم بها مسئولو نادي "الغابة" مازالت تلقي بظلالها ونحتفظ بنسخة من المستندات ليتم فتح القضية للوصول للفاعلين وإظهار الحقيقة كاملة، خاصة وأن ملف "العبث" بالقيد في قطاعات الناشئين بأندية كثيرة هو ملف خطر جدًا، وتحديدًا حين تكون الآمال معقودة على غدًا أفضل للكرة المصرية بعد اكتشاف مواهب صغيرة يتم إعدادها للمستقبل لمنتج كروي يصلح لرفع قيمة المسابقات الكروية المصرية، وصولاً للدوري الممتاز، وأيضًا ونحن نستعد لمشروع المستقبل باختيار 1000 موهبة صالحة للتأقلم مع عالم الاحتراف، ليصبح لدى الكرة المصرية أكثر من "مو صلاح".

لعل هذا ما دفع ”الخليج 365” للحرص على بقاء القضية تحت المجهر، مع إظهار كل الجهات وسنظل نبحث فى صفحات هذا الملف، حتى نقطع الطريق على العابثين بمستقبل "صناعة" لو يعلمون لدينا مل مقومات نجاحها بشرط العمل على إعادة الانضباط لكل عناصر اللعبة، سواء أولياء الأمور، أو الكشافيين والسماسرة وصولاً للإدارات لو كانت تعلم تلك الوقائع. وحرص ”الخليج 365” على استطلاع أراء خبراء كرة القدم حول هذا الملف الخطر الذي يؤثر بالسلب على مستقبل اللعبة في مصر على المدى القريب والبعيد. ربيع ياسين : الأزمة مسئولية الأندية وليست المنتخبات أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 أن هذا الأمر يلتزم به الأندية وليس مسئولية الاتحادات ولابد من محسابة المتسبب بسبب أن ذلك يضيع الفرص على بعض اللاعبين المميزين . وأوضح ربيع ياسين انه دائم الحرص على اختيار لاعبين متوافقين مع بناينهم الجسمى ببعض المعسكرات خلال الفترة الماضية .

سعيد الشيشينى: وقائع التزوير تؤثر على الكرة بدرجة ضعيفة

قال سعيد الشيشينى أحد مدربى قطاع الناشئين بالمقاولون العرب إن أخطر شئ فى ملف التزوير والتسنين فى قطاع الناشئين هو عدم القدرة على إثبات الواقعة لأنها بيكسوها الطابع القانوني وبالتالى يعد اللاعب مزور وغير مزور فى نفس الوقت.

أضاف الشيشينى فى تصريحات خاصة :" التسنين له أربعة أنواع كالتالى: الأول هو التزوير، بحيث يقوم بتمزيق شهادة الميلاد الخاصة به، ويستخرج شهادة ميلاد أخرى في سن أصغر من سنه الحقيقي، والثانى التسنين، فعندما يولد اللاعب لا يستخرج والده شهادة ميلاد له، وعندما يتطلب الحصول على شهادة ميلاد للتقديم في المدرسة وخلافه، يذهب إلى المكتب المختص بذلك، ويستخرج شهادة ميلاده بسن أصغر من سنه".

تابع الشيشينى: "والثالث يلعب بشهادة ميلاد شقيقه الأصغر، ويأخذ شقيقه شهادة ميلاده، بحيث يقوم الوالد بتبديل أسماء الإبنين، بحيث يكون الأكبر هو صاحب اسم الإبن الأصغر ويلعب كأنه هو، وبالطبع يقوم بضبط كل شىء في الأوراق الحكومية ، والرابع أن يلعب الإبن بشهادة ميلاد أخيه الأصغر المتوفى أو شهادة ميلاد أخته المتوفاة التي تحمل اسم يطلق على الولد والبنت على حد سواء ".

استطرد :" عن الدخول فى اجراءات الكشف عن واقعة التزوير تجد أن اللاعب أوراقه الرسمية سليمة سواء شهادة ميلاده أو حتى بالسؤال عنه فى المدرسة وبالتالى لا تستطيع إثبات الواقعة وهذا يعد أخطر ما يمكن".

أردف مدرب قطاع الناشئين فى المقاولون العرب :" يتوافر الموضوع بكثرة فى الأرياف والصعيد وله تأثير سلبى لأن اللاعب بياخد مكان لاعب أخر فى الفرقة

واختتم سعيد الشيشينى حديثه قائلا :"ملف التزوير والتسنين فى قطاع الناشئين يؤثر على الكرة المصرية بدرجة قليلة".

محمود صالح: التزوير فى السن يتم بشكل قانونى

أكد محمود صالح المشرف السابق على قطاع الناشئين بالنادى الأهلى أن مشكلة التزوير تتم بشكل قانونى وصعب إثباتها على سبيل المثال: "فى واحد يزور شهادة ميلاد و يقدمها بسن أصغر من سنه الحقيقى وأخر بيتبع أسلوب أن لديه أخ أصغر منه فى السن هو مواليد 2000 وأخوه 2005 وأخوه ده بيكون لسه ما عملش أى شهادة خاصة فى الأرياف فيقدم بإسم أخوه وواحد بيسيب ابنه ويتعمد عدم اخراج شهادة ميلاد له وأخر بيسجل ابنه بعد 15 سنة

تابع محمود صالح حديثه: "هناك مافيا كبيرة فى الموضوع يوجد أماكن بعينها نابع منها التزوير كمكاتب التوثيق وغيرها وفى اتفاق بين الجهات الرسمية وبين أقارب اللاعبين عن مشكلة التسنين".

أضاف صالح :"المسنن رسمى بيلعب من 14 سنة الناس بتضرب 5 و4 سنين وبيأثر على زملائه لأنه بيتفوق عليه من الناحية البدنية وبيقضى على الناشئين الموهوبين ولو شاهدت المباريات هتفاجئ من اللاعبين" .

قال صالح أنه ربما يكون هناك تجاوز فى قطاع الناشئين بالأهلى لأن الولد يأتى بورق مسنن ولكن لا يوجد بالقطاع سوى 3 حالات فقط .

عن حل الأزمة قال: "الولد المسنن يلعب تحت 17 بدلاً من 14 بحيث يبقى متكافئ معاه من الناحية البدنية والأندية تمنع لعب اللاعبين المسننين وبذلك نحل جزء كبير من المشكلة لافتاً إلى أن كل مرة الناس بتتغاضى عن المزور لكن لابد أن ترفع قضية فى النيابة ومش فى اتحاد الكرة".