شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كامل: مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، أن مصر قادرة على استضافة بطولة الأمم الافريقية 2019 القادمة بسبب توافر كافة الإمكانيات من ملاعب وفنادق قادرة على تحقيق حلم الاستضافة وحضور الجمهور الكامل بجميع ملاعب مصر.

وأضاف محمد كامل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أنه حلم لابد من تحقيقه ومفاجأة للجميع وسيضيف إلى صناعة الكرة المصرية من تسويق ورعاية لذلك لابد من السعى إلى استضافة الكان 2019 .

وأشار محمد كامل، إلى أنه لابد من ترتيب بعض الأمور منها مواعيد انتهاء بطولة الدورى الممتاز وتنظيم البطولة، مؤكدا أنه ينتظر قرار الجهات الحكومية مثله مثل أى مصرى وعند صدور القرار بالموافقة فإنه سيعكف بجانب الـ320 موظفا فى شركة برزنتيشن بالإضافة إلى 200 موظف بشركة استادتنا لتجهيز كافة الملاعب والبنية التحتية بما يليق بمصر.