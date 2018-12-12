الان تتابع عاجل .. آل الشيخ يكشف عن خطة لإنقاذ #الاتحاد ويعلق على الأخطاء التحكيمية و الإقالة السريعة للمدربين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة،تركي آل الشيخ : اجتمعت مع مسؤولي نادي الاتحاد و قدموا لي خطة عمل واضحه .. وسيكون هناك تعاقد مع لاعبين سعوديين وستة اجانب جدد.

وأضاف ت ال الشيخ لـبرنامج في المرمى : لا يرضيني الاخطاء التحكيمية، الاستعجال في اقالات المدربين، والتراشق الاعلامي .

تركي ال الشيخ لـ في المرمى : لا يمكن ان اتدخل في شأن كرة القدم في ظل وجود اتحاد قدم منتخب

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