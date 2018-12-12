شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: اتحاد الكرة يتواصل مع «كاف» لبحث تنظيم «أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تواصل مع رئيس اتحاد الكرة، هاني أبوريدة، لبحث تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 ومخاطبة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف «صبحي» في تصريحاته لبرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن «أبوريدة» سيتواصل الخميس مع الاتحاد الأفريقي «كاف»، نظرًا لكونه الجهة المنوطة بترشيح الدول المستضيفة للبطولة، للحصول على رد.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019، من حيث البنية التحتية.

كانت كل المؤشرات تؤكد أن المغرب هو البلد الذي سينظم البطولة، في حال ساحب التنظيم من الكاميرون، إلا أنه وفي تصريح مفاجئ، أعلن وزير الرياضة المغربي، رشد طالبي، أن بلاده لن تتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لتنظيم البطولة.