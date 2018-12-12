المباراة الأخيرة لتوتنهام على ويمبلي عندما يواجه مانشستر يونايتد

قال توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء إن مباراته الشهر المقبل على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ستقام على ملعب ويمبلي بعد تأجيل آخر لموعد افتتاح الاستاد الجديد للنادي اللندني.

وكان من المقرر افتتاح الاستاد الجديد الذي بني في مكان ملعب توتنهام القديم وايت هارت لين ويسع 62 ألف متفرج في بداية الموسم في أغسطس اب لكن سلسلة من التأجيلات أخرت موعد الافتتاح حتى يناير كانون الثاني على الأقل.

وكان توتنهام يأمل في الانتقال إلى ملعبه الجديد في توقيت مناسب قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز في 13 يناير 2019. لكن لم يتم الانتهاء بعد من اختبارات الملعب لتقديم طلب للحصول على شهادة سلامة الاستاد. لهذا ربما لن يتمكن توتنهام من الانتقال للملعب الجديد قبل فبراير شباط 2019.