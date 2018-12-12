شكرا لقرائتكم مجاهد : مصر تقدر تنظم أمم افريقيا وهي "سايبة" ايديها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مصر ليس لديها أزمة فى الملاعب للتقدم باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى سحب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تنظيمها من الكاميرون مؤخرا. قال مجاهد فى تصريحات لـ قناة أون سبورت :" أفريقيا بالنسبة لنا شئ مهم جدا وجاهزون فى أى وقت لحل أى أزمة من البطولات التى ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف و مصر تقدر تنظم أمم افريقيا وهي سايبة ايديها". تابع عضو مجلس اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة قادر على استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكن بشرط التغلب على المعوقات والأمور البيروقيراطية مشيرا إلى أن الجبلاية ليست فى محل تنافس مع الأشقاء العرب فى هذا الملف.

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