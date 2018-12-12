شكرا لقرائتكم جروس يتمنى التعاقد مع عمر السومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التعاقد مع السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة السعودى، رغم يقينه بصعوبة إتمام الصفقة . وشهدت الساعات الماضية ترديد أسم عمر السوما ليكون ضمن الصفقات المرشحة للزمالك وهو ما تمناه المدرب السويسرى مؤكدا أنه ضم المهاجم السورى المميز سيحقق إضافة كبيرة للفريق الأبيض خاصة أنه سبق له تدريبه مع النادى السعودى فى وقت سابق ويمتلك مهارات تهديفية رائعة ستكون أفضل حل لتنشيط الناحية الهجومية فى الفريق الأبيض .

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