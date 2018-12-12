شكرا لقرائتكم حسام حسن يعترف بمفاوضات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعترف حسام حسن مهاجم سموحة بدخول النادى الأهلى فى مفأوضات لضمه خلال ألفترة الماضية ، معلقاً :"اللعب للأهلى شرف لأى لاعب" وقال حسام حسن فى تصريحات لقناة أون سبورت :"لازلت لاعب فى سموحة وأرتبط بعقد ممتد مع ألفريق السكندرى وقرار رحيلى سيكون بيد إدارته والتى أثق أنها لن تقف عقبة أمامى حال وصول عرض جيد" ويقدم حسام حسن مستوى جيدًا مع سموحة هذا الموسم، الأمر الذى جعله يدخل دائرة اهتمام مسئولى الأهلى، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع اللاعب فى القاهرة تم فيها الحصول على توقيعه، فى الوقت الذى لازال مسئولى سموحة يتحفظون على فكرة التفريط فى المهاجم الدولى نظراً للحاجة لخدماته.

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