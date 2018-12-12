شكرا لقرائتكم محمد كامل : مصر قادرة على استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن أن مصر قادرة على استضافة بطولة الامم الافريقية 2019 القادمة بسبب توافر كافة الإمكانيات من ملاعب وفنادق قادرة على تحقيق حلم الاستضافة وحضور الجمهور الكامل بجميع ملاعب جمهورية مصر العربية .

وأضاف محمد كامل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أنه حلم لابد من تحقيقه ومفاجأة للجميع وسوف يضيف إلى صناعة الكرة المصرية من تسويق ورعاية لذلك لابد من السعى إلى استضافة الكان 2019 .

وأشار محمد كامل أنه لابد من ترتيب بعض الأمور منها مواعيد أنتهاء بطولة الدورى الممتاز وتنظيم البطولة سوف يبدأ فى تطوير حضور الجمهور خلال الفترة القادمة مؤكدا أنه ينتظر قرار الجهات الحكومية مثله مثل أى مصرى وعند صدور القرار بالموافقة فإنه سيعكف بجانب الـ320 موظفا فى شركة برزنتيشن بالإضافة إلى 200 موظف بشركة استادتنا لتجهيز كافة الملاعب والبنية التحتية بما يليق بمصر .