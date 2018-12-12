شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد ويوفنتوس يتأخران بهدف فى الشوط الأول أمام فالنسيا ويونج بويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فالنسيا الإسباني الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي متقدما بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة بدورى أبطال أوروبا.

سجل هدف الخفافيش كارلوس سولير فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية زاحفة، فشل سيرجيو روميرو حارس مانشستر يونايتد فى التصدى لها.

وفى نفس المجموعة يتأخر يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه يانج بويز السويسرى بنتيجة 1 – 0.

جدير بالذكر أن فريقى يوفنتوس ومانشستر يونايتد قد تأهلا إلى ثمن النهائي بإحتلالهم المركزين الأول والثانى برصيد 12 و 10 نقاط على التوالى، بينما فالنسيا ثالثا برصيد 5 نقاط وأخيرا يانج بويز بنقطة واحدة.



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