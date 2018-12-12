شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. السيتى يتعادل مع هوفنهايم وشاختار يخطف ليون بهدف.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل مانشستر سيتى أمام ضيفه هوفنهايم الألمانى بهدف لكلا منهما فى الشوط الأول من مواجهة الفريقين الجارية حاليا على ملعب "الإتحاد" فى ختام دور المجموعات للمجموعة السادسة من دورى أبطال أوروبا.

تقدم أولا لهوفنهايم، المهاجم الكرواتى كراماريتش من ركلة جزاء فى الدقيقة 16، قبل أن يتعادل ليروى سانى للسيتى فى الدقيقة الأخيرة.

وكان السيتى قد ضمن التأهل لدور الـ16 فيما يسعى هوفنهايم للفوز من أجل المشاركة فى دور الـ32 من الدورى الأوروبى.

وفى المباراة الأخرى التى ستحسم البطاقة الثانية فى المجموعة، تقدم شاختار الأاوكرانى (الذى يحتاج إلى الفوز فقط) على أولمبيك ليون الفرنسى بهدف احرزه جونيور مورايس فى الدقيقة 22.



فرحة هوفنهايم بالتقدم

كراماريتش يسجل هدف هوفنهايم

كراماريتش يسجل