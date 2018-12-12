شكرا لقرائتكم سولارى يشعر بالإحباط ويتحمل مسئولية الخسارة أمام سيسكا موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر سانتياجو سولارى المدير الفنى لريال مدريد عن حزنه الشديد، بعد خسارة الفريق الملكى الثقيلة، غى ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام سيسكا موسكو الروسى بثلاثية فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وتحدث سولارى فى المؤتمر الصحفى عقب نهايةى اللقاء، قائلا "لم نكن بأى تركيز يذكر لا بمنطقتنا اومنطقتهم ، و قدمنا شوط ثانى كارثى، هناك العديد من الأشياء التى يجب أن نفكر فيها الآن قبل أن نفكر من سيكون منافسنا في الدور القادم".

وتابع سولارى، قائلا "أنا من يقرر الطريقة التى يلعب بها الفريق واتحمل مسؤولية ذلك، لقد فكرت اليوم باراحة لاعبين واللعب بمن لا يملك دقائق اكثر،أنا حزين جداً على النتيجة اليوم، لقد خاطرت كثيراً، الجمهور دائماً على حق، هم يريدون أداء أفضل ونتيجة أفضل".

وواصل المدرب الأرجنتينى، قائلا "اليوم لعبنا بشكل جيد أول 35 دقيقة ولكن دون أن نكون حاسمين أمام المرمى، لم نتمكن من انهاء هجماتنا بشكل جيد، اليوم خاطرت كثيراً، ولكن أعتقد أنه كان من الضرورى إعطاء دقائق أكثر لصغار السن واراحة اللاعبين العائدين من الاصابة، انا محبط أن نخسر ونخسر في ملعبنا، إنه ليس ما كنا نتوقعه، إن كانت هناك صافرات استهجان على ايسكو، فالجمهور دائماً على حق، لكنى شخصياً لا اهتم بهذه الامور".