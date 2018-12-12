شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد : مصر جاهزة فى أى وقت لاستضافة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مصر ليس لديها أزمة فى الملاعب للتقدم باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى سحب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تنظيمها من الكاميرون مؤخراواعتذرت المغرب المرشح البديل الأكبر عن استضافتها . وقال مجاهد فى تصريحات لـ أون سبورت :" أفريقيا بالنسبة لنا شئ مهم جدا جاهزون فى أى وقت لحل أى أزمة من البطولات التى ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف". وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة قادر على استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكن بشرط التغلب على المعوقات والأمور البيروقيراطية، مشيرا إلى أن الجبلاية ليست فى محل تنافس مع الأشقاء العرب فى هذا الملف ، قائلا " مصر تقدر تنظم أمم افريقيا وهي سايبة ايديها .

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