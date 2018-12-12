7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 فى الدوري الممتاز

فيديو.. إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 فى الدوري

تعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما الأثيوبي فى دورى الأبطال..ويستبعد 7 لاعبين

أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلى قائمة فريقه التى تواجه جيما الاثيوبي، فى المواجهة المقرر لها فى السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى اقتصرت على 16 لاعبا فقط بسبب عدم وجود العدد الكافى من اللاعبين لاستكمال قائمة الـ18 فى اللقاء.

عمرو بركات يغادر مران الأهلى بعد إصابته.. ويوسف يطمئن على "معلول"

تعرض عمرو بركات صانع ألعاب الأهلى للإصابة، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق لعلاج اللاعب بعد إصابته بكدمة فى الركبة.