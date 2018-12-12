شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : ننتظر التواصل بين الإتحاد المصرى والأفريقى لاستضافة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم التواصل بينه وبين هانى أبوريدة رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم للحديث عن استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد اعتذار دولة المغرب عن تنظيمها .

وأضاف صبحى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أنه ينتظر الحديث غدا بين الاتحاد المصرى والاتحاد الأفريقي " الكاف " لبحث الأمر ثم التحرك إلى الجهات المختصة وعرض بعض التصورات على المسئولين وأن جميع الجهات المعنية على أتم الاستعداد لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تنظيم البطولة سيكون دافع قوى لدى الجمهور لإثبات الوجه الحضارى للجمهور المصرى لدى العالم وهذا الحدث سوف يشاهده العالم بأسره .