شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتمنى انضمام عمر السومة لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التعاقد مع السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة السعودى، رغم يقينه بصعوبة إتمام الصفقة . وشهدت الساعات الماضية ترديد أسم عمر السومة ليكون ضمن الصفقات المرشحة للزمالك وهو ما تمناه المدرب السويسرى، مؤكدا أن ضم المهاجم السورى المميز سيحقق إضافة كبيرة للفريق الأبيض خاصة أنه سبق له تدريبه مع النادى السعودى فى وقت سابق ويمتلك مهارات تهديفية رائعة ستكون أفضل حل لتنشيط الناحية الهجومية فى الفريق الأبيض .

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