شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد إيهاب يكشف نظام التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبر محمد إيهاب البطل الاوليمبى فى رفع الأثقال عن سعادته بالحصول على ذهبيات وزن 81 كجم فى البطولة العربية و التضامن التى تستضيفها مصر فى إستاد القاهرة و التى تعد أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

و كشف محمد إيهاب عن باقى محطات التأهل،مشيرا إلى أن التضامن تعد ثانى المحطات بعد بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى اوزبكستان و حصل خلالها على ذهبية الخطف .

و تابع إيهاب أن المحطة الثالثة ستكون من خلال بطولة أفريقيا التى ستستضيفها مصر فى ابريل القادم وبعدها دورة الألعاب الأفريقية فى شهر يونيو المقبل بالمغرب و عقبها بطولة العالم فى تايلاند بشهر سبتمبر و الاخيرة فى موريشيوس فى ابريل 2020 .

و قال إيهاب أنه كان يطمح فى تحقيق رقم عالمى فى الكلين اليوم إلا أنه لم يوفق .