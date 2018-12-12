شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد إيهاب يكشف نظام التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و كشف محمد إيهاب عن باقى محطات التأهل،مشيرا إلى أن التضامن تعد ثانى المحطات بعد بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى اوزبكستان و حصل خلالها على ذهبية الخطف .
و تابع إيهاب أن المحطة الثالثة ستكون من خلال بطولة أفريقيا التى ستستضيفها مصر فى ابريل القادم وبعدها دورة الألعاب الأفريقية فى شهر يونيو المقبل بالمغرب و عقبها بطولة العالم فى تايلاند بشهر سبتمبر و الاخيرة فى موريشيوس فى ابريل 2020 .
و قال إيهاب أنه كان يطمح فى تحقيق رقم عالمى فى الكلين اليوم إلا أنه لم يوفق .
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