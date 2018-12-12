شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 12/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة جيما الأثيوبي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

ماذا قال مدرب الأهلى عن ضربة البداية الأفريقية أمام بطل إثيوبيا؟

أكد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى صعوبة مواجهة جيما الإثيوبى المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق فى مباراة العود، مؤكداً أن المباراة 180 دقيقة مقسمة على شوطين الأول فى الإسكندرية والثانى فى إثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور التالى.

مجلس الأهلى يجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعًا تكميليًا الأسبوع المقبل لاستكمال باقى الملفات التى لم يتم مناقشتها فى جلسة أمس الأول الإثنين بفرع الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عدة أمور خاصة بقطاع الكرة وغيرها من الملفات الإدارية والرياضية والإنشائية التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

أول أغسطس يطلب 800 ألف دولار للاستغناء عن "صاروخ" أنجولا للأهلى

طلب نادى أول أغسطس الأنجولى 800 ألف دولار للاستغناء عن لاعبه جيرالدو دا كوستا صاحب الأصول البرازيلية، الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

ودخل الأهلى طرفاً قوياً فى صفقة جيرالدو الذى يُعد أحد نجوم دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعدما قاد فريه للدور نصف النهائى قبل أن يخرج من البطولة على يد الترجى التونسى الذى توّج بعدها باللقب.

ويتنافس أكثر من نادً على خدمات جيرالدو أبرزهم الأهلى والترجى التونسى والهلال السودانى، حيث يُجيد الظهير الأنجولى بقدميه اليُمنى واليثسرى، وكذلك فى الجناح الأيمن والأيسر، علما بأن عقد اللاعب ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

الأهلى: لن نتحدث عن أعذار قبل مواجهة جيما الإثيوبى فلا بديل عن الصعود

قال سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى، إن ضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا أمام جيما الإثيوبى فى غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح إلى تحقيق انطلاقة جديدة فى البطولة الأفريقية.

وأكد عبد الحفيط أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات، لكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التى حققها مؤخرا فى بطولة الدورى العام، وذلك خلال مواجهة بطل إثيوبيا من أجل الصعود لدور الـ16 بالبطولة واستكمال مشوار المنافسة على اللقب الأفريقى.

الأهلى يجهز مؤمن زكريا لمواجهة النجوم.. وتعافى كوليبالى

يُجهز مسئولو الأهلى مؤمن زكريا جناح الفريق لمواجهة النجوم ببطولة الدورى العام، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية وأنه يحتاج للراحة لمدة 48 ساعة فقط، حيث خضع لفحص طبى على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها فى التدريبات الجماعية.