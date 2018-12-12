شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر الخليج 365 جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد أنتهاء مباريات اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 بعد إقامة مباراتيتن حيث واجهة فريق سموحة نظيرة الاتحاد السكندرى وأستضاف إنبى فريق النجوم .

فيديو.. إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 فى الدوري

تعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

فيديو.. الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سموحة فى الوقت القاتل بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل حسام سلامة " باولو " مهاجم فريق الداخلية صدارة جدول هدافين بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 أهداف وياتى محمود علاء مدافع فريق الزمالك بالمركز الثانى بنفس عدد الاهداف ثم ياتى محمود عبدالمنعم " كهربا " بالمركز الثالث برصيد 7 أهداف .

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة 26 نقطة .