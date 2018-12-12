شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: راض عن التعادل أمام إنبي.. والأهلى خطر فى جميع حالاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد سامي المدير الفني للنجوم، عن رضاه باقتناص نقطة التعادل مع إنبي بنتيجة 1 / 1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد انبي للنقطة 15 محتلاً المركز السادس عشر، فيما وصل رصيد النجوم للنقطة 17 محتلاً المركز الثالث عشر.

أضاف سامي في تصريحاته لـ"ON Sport" إنه كان يأمل في تحقيق الفوز وإقتناص النقاط الثلاثة حتى يستطيع إنهاء الدور الأول وفي جعبته 19 نقطة، مشيرًا إلى إن نقطة التعادل مرضية نظرًا لأحداث المباراة وتقدم الفريق البترولى بهدف مبكر.

وعن المباراة المقبلة أمام الأهلى، أكد المدير الفنى للنجوم، أن المارد الأحمر يتطور أدائه من مباراة لأخرى ونجح في تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات على التوالى، بخلاف إنه فريق خطر في جميع أحواله.