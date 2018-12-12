شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يتعاقد مع ظهير أيمن سوهاج بناء على رغبة القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر إجراءات التعاقد مع حمد محمد حمد ظهير أيمن نادى سوهاج لدعم صفوف الفريق فى انتقالات يناير .



ووقع اللاعب على عقود الإنضمام للمنيا لمدة موسمين ونصف فى صفقة إنتقال حر بعد فسخ عقده مع سوهاج ، وأتم التوقيع فى حضور مسئولى لجنة الكرة بالمنيا ، المستشار أحمد عمر والعميد محمود السبيعى وهشام صدقى.

وجاء التعاقد مع اللاعب حمد محمد بناء على رغبة خالد القماش المدير الفنى للمنيا فى ظل اقتناعه باللاعب نظرا لتميزه ولعبه بأكثر من مركز سواء الجبهة اليمنى أو اليسرى أو وسط الملعب .

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