أمم أفريقيا بين مصر .. وجنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت " الخليج 365 " أن المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " .. فى حاله أستنفار منذ أعلان المغرب عدم نيتها التقدم بطلب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 ، بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستيه ، بالاضافه لهواجس أمنيه _بحسب تصريحات الاتحاد الافريقى " كاف " ، وكان المكتب التنفيذى للاتحاد ، وكل اللجان المسئوله عن كأس الامم ينتظرون أعلان المغرب جاهزيتها لاستضافه النسخه المقبله 2019 بزيها الجديد " 24 " منتخبأ ، وهو مالم يحدث عقب الاعتذار المغربى .
بحسب مصدر مطلع قريب من صنع القرار بـ" كاف " رفض ذكر أسمه ، فأن المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى ، يأمل أن تتقدم مصر ، عبر اتحادها الكروى بطلب لتنظيم البطولة فى نسختها المعدله ، مشيرأ الى أن الاغلب الاعم من الاعضاء ، بالاضافه لمسئولى اللجان ، يرون أن البطولة فى مصر لها ضمانه نجاح تصل الى 100 % برغم أن " كاف " يرى أن جنوب أفريقيا أيضا مؤهله لاستضافه نسخه 2019 .
أيضا علمت أن المكتب التنفيذى وفى أتفاق غير معلن ، لن يخرج للتعليق على قرار الاعتزار المغربى ، وبالتالى الافصاح حتى عن المرشحين ، فيما حلله المصدر وثيق الصله بالمكتب التنفيذى على أنه أنتظار للموقف المصرى ، خاصه ، وأن مصر لم تتدخل فى منطقه التنظيم ، حين كانت بوصله التنظيم تتجه للمغرب ، باعتبارها دوله عربيه شقيقه ، لا يمكن لمصر أن تحجب فرصتها فى التنظيم ، فيما لو كانت قد طلبت .
لعل هذا ما يفسر الموقف _ العربى _ لمصر حين أعلنت الدوله المصريه ، عبر وزير الشباب والرياضه د. أشرف صبحى أن مصر جاهزه تمامأ ، لاستضافه الحدث الكروى الافريقى الاهم عالميأ ، واى أحداث قاريه ودوليه أخرى ، شريطه أن تطلب الجهه المعنيه فنيأ وهى الاتحاد المصرى لكرة القدم التنظيم ، كما حدث مع اتحادات أخرى مثل كرة اليد الذى سينظم مونديال اللعبه عام 2021 .. وكذا بطولة العالم للشباب والتى أقيمت بمصر العام الماضى ، بالاضافه للبطولات العربيه فى العالب كثيره ، لهذا فأن الموقف المصرى واضح ، لان التقدم يبدأ باعلان اتحاد الكره .. أنه سيتقدم لاستضافه البطوله .
فى ذات السياق ينتظر أن تشهد الايام المقبله مناقشات لبحث الموقف من قبل مجلس ادارة الاتحاد ورئيسه المهندس هانى أبوريده ، خاصه وأن رئيس المجلس ينسق دائمأ د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بالاضافه لان سيكون بصحبه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى غدأ وبعد غدأ بمدينه شرم الشيخ لحضور نهائى بطولة أفريقيا للكره الشاطئيه التى تقام فى مصر فى الفتره من السبت 8 ديسمبر الجارى وتشهد مدينة شرم الشيخ المباراة النهائية وضل الختام يوم الجمعة المقبل .
يأتى انتظار الكاف للقرار المصرى بالتنظيم فى الوقت الذى يرى بعض مسئولو الـ" الكاف " .. أن جنوب أفريقيا هى الاخرى يمكنها أن تحل بديلأ للمغرب ، وأن كانت تصورات ، وتصريحات الاتحاد الافريقي " كاف " ..ورئيسه تحمل فى طياتها أن البطوله فى مصر ضمانه النجاح الجماهيرى والتسويقى والامنى بها تصل الى 100% ، لهذا فأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد أعلن عقب سحب الترشيح من الكاميرون أن الاتحاد الافريقى يثق تمامأ فى جاهزيه دول أخرى من الاعضاء ، معلنأ أن تلك الدول هى : " مصر والمغرب وجنوب أفريقيا " .. قبل الاعلان المغربى عن عدم التقدم بطلب التنظيم .
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