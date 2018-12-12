شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ينشر الخليج 365 جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 12 / 12 / 2018 بعد إقامة مباراتيتن حيث واجه فريق سموحة نظيرة الاتحاد السكندرى وأستضاف إنبى فريق النجوم .

فيديو.. إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 فى الدوري

تعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

فيديو.. الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سموحة فى الوقت القاتل بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة 26 نقطة .