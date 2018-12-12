شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : اللعب للأهلى شرف ولكن القرار بيد سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف حسام حسن مهاجم سموحة بدخول النادى الأهلى فى مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية ، معلقاً :"اللعب للأهلى شرف لأى لاعب" وقال حسام حسن فى تصريحات لقناة أون سبورت :"لازلت لاعب فى سموحة وأرتبط بعقد ممتد مع الفريق السكندري وقرار رحيلي سيكون بيد إدارته والتى أثق أنها لن تقف عقبة أمامى حال وصول عرض جيد" ويقدم حسام حسن مستوى جيدًا مع سموحة هذا الموسم، الأمر الذى جعله يدخل دائرة اهتمام مسئولي الأهلى، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع اللاعب فى القاهرة تم فيها الحصول على توقيعه، فى الوقت الذى لازال مسئولي سموحة يتحفظون على فكرة التفريط فى المهاجم الدولي نظراً للحاجة لخدماته.

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