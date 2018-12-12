ريال مدريد يتلقى هزيمة قاسية أمام سيسكا موسكو فى دورى أبطال أوروبا.. فيديو

كتب أحمد هريدى

تلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة السابعة بدورى أبطال أوروبا.



سجل فيدور شالوف هدف فريق سيسكا موسكو الأول فى الدقيقة 37 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا فى التصدى لها.

ونجح جيورجى تشينكوف فى إضافة الهدف الثانى للفريق الروسى فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى عزز...