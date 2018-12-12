حسام حسن: اللعب للأهلي شرف.. وفوجئت بالحديث عن جلسة فضل وغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:
قال حسام حسن مهاجم نادي سموحة بأن اللعب للأهلي أو الزمالك شرف كبير بالنسبة له، موضحًا أنه فوجئ بالحديث الدائر بشأن وجود جلسة جمعته مع حسام غالي ومحمد فضل مسئولا النادي الأهلي.
قال حسام حسن في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "سمعت عن وجود اهتمام من الأهلي، وبالطبع اللعب للأهلي أو الزمالك شرف كبير بالنسبة لأي لاعب."
وتابع: "عقدي مع سموحة ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولا يمكن أن أوقع دون الرجوع للنادي إلا في يناير بعد القادم، لذلك رحيلي لا يمكن أن يحدث إلا من خلال النادي."
وردًا عما إذا كان قد عقد جلسة مع محمد فضل رئيس لجنة التعاقدات، وحسام غالي منسق قطاع الكرة، قال: "سمعت عن هذا الكلام، لكن هذا غير صحيح، ولا أعرف مصدره."
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