مجدي عبد الغني: الدولة صاحبة القرار في استضافة "أمم إفريقيا" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب- معتز عباس:

قال مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن التقدُّم لاستضافة بطولة كبرى مثل أمم إفريقيا 2019 لابد أن يكون بالتنسيق مع الدولة ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن اعتذار المغرب كان مفاجئًا للجميع، ونحن كنا ندعمها بقوة، مؤكدًا أن البنية الأساسية من حيث توافر ملاعب كبيرة وسعتها الجماهيرية تكفي لإقامة البطولة.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن الدولة هي صاحبة القرار في التقدُّم لاستضافة البطولة، لكن المشكلة الوحيدة في وجود الجمهور وحضور المباريات التي لم نستطع إعادتها مرة أخرى منذ 2011.

يُذكر أن رشيد طالبي، وزير رياضة المغرب، أعلن أن بلاده لن تتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تم سحبها من الكاميرون، لعدم جاهزيتها.