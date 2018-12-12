عبدالغني لمصراوي: من الصعب التقدم بملف لإستضافة أمم إفريقيا بعد قرار المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب، تقدم مصر بملف من أجل استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بعد قرار المغرب الأخير.
ونشرت قناة الرياضية المغربية تصريحات لوزير الشباب والرياضة المغربي أعلن فيها عدم ترشح المغرب لإستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون.
وأشار مجدي عبدالغني في تصريحات لـ"الخليج 365" "صعب جدا تقديم ملف لكي تستضيف مصر أمم إفريقيا، الأمر غير مرتبط بوجود المغرب من عدمها كمرشح".
وتابع "نحن نعاني من جدول مزدحم في أجندة المباريات المصرية، وتنظيم المباريات يكون صعب للغاية في الوقت الحالي محليا".
واختتم "أيضا هناك عدم استقرار بشأن الحضور الكامل للجماهير في المباريات بشكل عام، أعتقد أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لمصر أن تستضيف النسخة المقبلة من البطولة".
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