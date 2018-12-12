قاسم باشا يصدر بيانًا بشأن مستقبل تريزيجيه ولاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أصدر نادي قاسم باشا التركي بيانًا اليوم الأربعاء بخصوص مصير لاعبيه، وعلى رأسهم المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وقال النادي في بيانًا أعلن عنه عبر موقعه الرسمي: "نادينا توصل إلى اتفاق مع كافة اللاعبين بالاستمرار حتى 2021، الفريق يمتلك أكبر عدد أهداف في الدوري، الآن نتمنى أن يستمتع الجمهور بكرة قدم جميلة".

وشهدت الفترة الماضية أحاديث بشأن مستقبل تريزيجيه، وإمكانية رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة أو البقاء، بعد موسم انتقالات صيفي شهد شد وجذب حول اللاعب بين أندية تركية، وأخرى في مختلف أنحاء أوروبا.