شاهد.. اياكس يبدع ويدرك التعادل امام بايرن ميونيخ

كتب- وليد خليل ادرك فريق اياكس امستردام الهولندي التعادل أمام بايرن ميونيخ بعد ان نجح في تسجيل اول اهدافه باللقاء الذي يجمع الفريقين في اطار منافسات الجولة الاخيرة بدور المجموعات في الذي يجمع الفريقين في اطار منافسات الجولة الاخيرة بدور المجموعات فيدوري ابطال اوروبا . ونجح دوشان تاديتش مهاجم اياكس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 من عمل جماعي رائع للفريق الهولندي . شاهد الهدف ..

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