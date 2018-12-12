مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام فالنسيا في الشوط الأول

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تأخر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني، بهدف دون رد أمام فالنسيا الإسباني، والتي تقام حاليًا، على ملعب ميستايا في إسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة مندور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل هدف فريق فالنسيا كارلوس سولر باراجان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الثاني حيث
وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:
حراسة المرمى: روميرو
خط الدفاع: فالنسيا - بايلى - جونز - ماركوس روخو
خط الوسط: بوجبا - فيلاينى - فريد - ماتا
خط الهجوم: بيريرا - لوكاكو
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