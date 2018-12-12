مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام فالنسيا في الشوط الأول

مانشستر يونايتد وفالنسيا

كتب- أمير فرج:

تأخر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني، بهدف دون رد أمام فالنسيا الإسباني، والتي تقام حاليًا، على ملعب ميستايا في إسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة من

سجل هدف فريق فالنسيا كارلوس سولر باراجان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الثاني حيث

يمتلك في رصيده 10 نقاط، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث، حيث يمتلك في رصيده 5 نقاط.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

حراسة المرمى: روميرو

خط الدفاع: فالنسيا - بايلى - جونز - ماركوس روخو

خط الوسط: بوجبا - فيلاينى - فريد - ماتا

خط الهجوم: بيريرا - لوكاكو