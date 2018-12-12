شاهد.. التعادل يحسم الشوط الأول بين مانشستر سيتي وهوفينهايم بدوري أبطال أوروبا

كتب - محمد معتز صلاح الدين تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره هوفنهايم الألماني بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل آندري كرامارتيش مهاجم هوفنهايم الهدف الأول في الدقيقة ١٤ من عمر اللقاء، عبر ركلة جزاء سكنت شباك السيتيزن، قبل أن يدرك لوري ساني لاعب السيتي هدف التعادل بالدقيقة الاخيرة من الشوط الأول عبر ركلة حرة مباشرة

الجدير بالذكر السيتي قد حسم تأهله إلى دور الـ١٦ من بطولة الدقيقة ١٤ من عمر اللقاء، عبر ركلة جزاء سكنت شباك السيتيزن، قبل أن يدرك لوري ساني لاعب السيتي هدف التعادل بالدقيقة الاخيرة من الشوط الأول عبر ركلة حرة مباشرةنفذها بطريقة رائعة.الجدير بالذكر السيتي قد حسم تأهله إلى دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعد وصوله لـ١٠ نقاط، مبتعدًا عن صاحب المركز الثالث شاختار الذي يملك ٥ نقاط، فيما يسعى هوفنهايم صاحب المركز الاخير برصيد ٣ نقاط، إلى تحقيق نتيجة إيجابية لمحاولة التأهل إلى الدوري الاوروبي. شاهد الأهداف:

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