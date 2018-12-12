فيديو.. بايرن ميونيخ يباغت اياكس بهدف نظيف في الشوط الأول

كتب- وليد خليل

انهي فريق بايرن ميونيخ الشوط الالول من مباراته امام مضيفه اياكس الهولندي متقدماً بهدف نظيف، في المواجهة التي يستضيفها ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا .

شهد الأول اثارة كبيرة في ظل الهجمات المتبادلة بين الفريقين، قبل ان ينجح البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في تسجيل اول اهداف الفريق البافاري بالدقيقة 13 بعد تمريرة خادعة من جنابري

انفرد علي اثرها بالمرمي ليودع الكرة داخل الشباك .

سيطر اياكس علي معظم الفترات بعد ان تلقي الهدف الاول الا انه لم ينجح في مباغتة مانويل نوير حارس البايرن بينما شكلت هجمات بايرن خطورة كبيرة علي الفريق الهولندي .

شاهد الهدف ..